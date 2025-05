Proprio come accaduto per Sinner, Musetti e gli altri italiani, anche Jasmine Paolini e le altre azzurre hanno avuto modo di conoscere quale sarà il loro percorso al Roland Garros 2025 in programma dal prossimo 25 maggio all’8 giugno. Le speranze di successo italiane sono tutte sulle spalle della fresca vincitrice degli Internazionali d’Italia, nonché testa di serie numero 4 del torneo, che un anno fa arrivò fino alla finale.

L’azzurra è capitata nella parte alta del tabellone. Se la vedrà all’esordio contro Yue Yuan. Nell’ipotetico ottavo di finale, l’italiana potrebbe sfidare Svitolina (Sonmez, Siegemund e Vekic permettendo), il primo vero ostacolo sul suo cammino. Ai potenziali quarti di finale per Paolini potrebbe esserci la minaccia Swiatek, la polacca vincitrice di 4 delle ultime 5 edizioni del Roland Garros. L’incrocio con la statunitense Gauff, sconfitta nell’ultimo atto del Masters 1000 di Roma, potrebbe avvenire esclusivamente per la finalissima. Le altre azzurre, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, potrebbero invece sfidarsi al secondo turno, ammesso che entrambe battano rispettivamente la russa Ekaterina Alexandrova e una tennista proveniente dalle qualificazioni.

Tabellone Roland Garros, il percorso di Paolini

Primo turno: Yuan

Secondo turno: Tomljanovic/Joint

Terzo turno: Noskova/Potapova

Ottavi: Svitolina/Vekic

Quarti: Swiatek/Rybakina/Ostapenko

Semifinale: Sabalenka/Zheng