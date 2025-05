Ucraina, Meloni: “Ho sentito Trump, lavoriamo per un nuovo round di negoziati. Da Mosca nessun passo concreto”

“Siamo al lavoro con molti leader europei e Usa per arrivare prima possibile a negoziati che possano partire dal livello tecnico e poi raggiungere il livello politico”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in dichiarazioni alla stampa con Mette Frederiksen, prima ministra di Danimarca, dopo l’incontro a Palazzo Chigi. “In questi giorni siamo costantemente in contatto con diversi leader a livello europeo e americano. Ho sentito qualche ora fa Trump l’ultima volta – ha aggiunto – lavoriamo per avviare un nuovo turno di negoziati. Ciascuno sta facendo la propria parte. L’Ucraina sta facendo molto bene la sua. Penso sia molto preziosa la disponibilità che il Vaticano e il Pontefice, che ho sentito martedì scorso, hanno dato. Ci sono questa e altre ipotesi, per una prima fase di negoziati sul piano tecnico. Poi bisogna verificare la disponibilità degli attori e la praticabilità“.