Figuraccia Uefa: ha fatto male i calcoli, tre giocatori del Tottenham restano senza medaglia. Ceferin imbarazzato, li abbraccia

Dopo ben 17 anni, il Tottenham è tornato ad alzare un trofeo. La finale tutta inglese dell’Europa League a Bilbao se la sono aggiudicata gli Spurs contro i rivali del Manchester United. A decidere la sfida è stato il gol di Johnson favorito da un goffo tocco del difensore dei Red Devils Luke Shaw. Il Tottenham si è garantito così, oltre alla coppa, l’ingresso diretto alla prossima Champions League. È anche la prima volta nella storia che una squadra 17esima nel proprio campionato si qualifica alla massima competizione europea per club. Un risultato straordinario per gli uomini di Postecoglou, con veterani come Son, Romero e Bentancur che sono riusciti finalmente a scrivere un pezzo di storia del club di Londra. Peccato però che durante la cerimonia di premiazione non abbiano ricevuto alcun riconoscimento.

I tre calciatori sono rimasti senza medaglia. Ceferin, il presidente Uefa, stava premiando i vincitori ma non si è reso conto conto che il numero di medaglie a disposizione era inferiore a quello dei calciatori e dello staff del Tottenham che stavano sfilando davanti a lui per ricevere il riconoscimento in attesa di alzare al cielo la coppa. Una gaffe che ha lasciato tutti senza parole, compreso lo stesso Ceferin che, visibilmente imbarazzato, non sapendo come comportarsi si è limitato ad abbracciare i tre giocatori. Le immagini hanno ovviamente fatto il giro del web diventando virali in pochissime ore.

Solamente questa mattina, 22 maggio, la Uefa ha cercato di metterci una pezza rilasciando un comunicato ufficiale sull’accaduto: “Con nostro grande dispiacere, non avevamo abbastanza medaglie disponibili sul palco durante la cerimonia di premiazione a causa di un’inaspettata discrepanza riguardo il numero dei giocatori inizialmente previsto, poiché alla cerimonia hanno partecipato più membri della squadra, inclusi giocatori infortunati. Le medaglie mancanti sono state prontamente consegnate alla squadra vincitrice nello spogliatoio, insieme alle nostre più sincere scuse per la svista”. Se è vero che dagli errori si impara, probabilmente questo inconveniente non si ripresenterà nella finale di Champions League del prossimo 31 maggio tra Psg e Inter. Ieri però la frittata è stata fatta e la figuraccia è stata trasmessa in diretta mondiale. Proprio come la vittoria del Tottenham, quelle immagini rimarranno nella storia.