Denisa Adas scomparsa da Prato, la madre è indagata per false informazioni: “Rapita da un gruppo di romeni”

Nuova svolta sul caso di Maria Denisa Adas. La madre della 30enne scomparsa da Prato tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio, Maria Cristina Paun, arrivata mercoledì nella cittadina toscana su convocazione della Procura, è stata iscritta al registro degli indagati con l’accusa di false informazioni al pubblico ministero e perquisita. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nella casa della donna, nel quartiere di Torpignattara a Roma. A quanto si apprende da fonti investigative, gli inquirenti, guidati dal procuratore capo Luca Tescaroli, ritengono che la madre 49enne sappia qualcosa in merito alla scomparsa della figlia.

Maria Cristina Paun, insieme ad altre due amiche di Denisa e ad altre persone, è stata sentita ieri, 21 maggio, negli uffici della procura dagli inquirenti e dalla polizia giudiziaria. Da quanto riporta la redazione fiorentina del Corriere della Sera, la madre avrebbe rivelato ad alcune amiche della figlia che Denisa sarebbe stata rapita da un gruppo di romeni connazionali che volevano farla lavorare per loro. La madre sarebbe anche stata rassicurata da un “professionista” (un avvocato, a quanto emerso) che la figlia è viva ma ferita, e che lui l’avrebbe aiutata a ritrovarla.

In una nota della Procura di Prato si legge che le indagini hanno “delineato l’ipotesi in fase di verifica che la stessa sia stata sequestrata a Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2025, da un gruppo di romeni in collegamento con un professionista. Al fine di verificare la fondatezza della stessa, quest’ufficio ha disposto un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nei confronti della madre della vittima, che è stata eseguita questa notte a Roma”. Si fanno così più plausibili le ipotesi legate al rapimento anche a scopo intimidatorio e per sfruttamento sessuale. Denisa infatti, dopo l’arrivo a Prato per una trasferta di lavoro, aveva intenzione di trasferirsi a Bologna.

Negli uffici della Procura anche le amiche di Denisa – a conoscenza delle abitudini e dell’attività di escort della scomparsa – hanno palesato la speranza che la 30enne sia viva. “Sapeva di essere in pericolo“, ha detto una delle amiche, “E lo ha detto chiaramente“. Ancora nessun ritrovamento significativo è stato fatto, mentre le indagini tra la boscaglia a 1 km dal residence, lungo viale Alcide De Gasperi, nella campagna vicina e nel laghetto degli Alcali non hanno dato esiti positivi. La Protezione Civile che è stata coinvolta nelle indagini con unità cinofile, droni ed elicotteri, sta tenendo a riferimento almeno sei punti sulla mappa topografica di Prato, zona est.