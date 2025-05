Scomparsa di Denisa Maria Adas, le telecamere hanno ripreso due uomini in zona residence. Altri elementi da una chat

Si infittisce il mistero della scomparsa di Denisa Maria Adas mentre procedono le indagini per ritrovare la 30enne arrivata a Prato lo scorso giovedì 15 maggio. A quanto si apprende, due uomini sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza poste fuori dal residence Ferrucci, dove alloggiava la donna. Il primo, di cui già si era data notizia, sembra aver lasciato l’edificio alle 20.45. L’uomo è stato interrogato e ha fornito un alibi. Il secondo, che si sospetta al momento essere stato l’ultimo cliente della donna, sarebbe rimasto con lei fino alle 23.35 effettuando ben tre chiamate prima di incontrarla. L’uomo, già identificato, non è stato ancora ascoltato. A quanto emerge, potrebbe risiedere fuori provincia, motivo ulteriore che spiegherebbe il coinvolgimento, nelle indagini, dei carabinieri di Firenze e del Racis (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) dell’Arma, oltre alla compagnia di Prato.

Nel pomeriggio di martedì, gli inquirenti e i carabinieri del Sis sono intervenuti con unità cinofile per un’ispezione a tappeto del residence, in particolare della stanza della 30enne e dell’auto trovata parcheggiata all’interno della struttura. Dalla vettura è stato prelevato il coprivolante, e dalla stanza sono stati presi un indumento e uno spazzolino. Le ricerche si sono estese anche nella zona dei Lecci, a circa 1 km di distanza dal residence. Il Tirreno dà anche notizia di un elicottero dei carabinieri che ha sorvolato il laghetto degli Alcali, alla ricerca di elementi utili.

Le indagini si concentrano pure sulla chat di gruppo in cui Denisa comunicava con altre escort: sembra infatti che la sera della scomparsa, la ragazza abbia condiviso un messaggio di avvertimento segnalando un cliente “pericoloso”. Una conversazione che potrebbe essere stata però0 alterata dopo la sparizione, con l’intento di rimuovere elementi compromettenti. I cellulari della donna continuano a risultare introvabili e irraggiungibili: è dalla loro analisi che gli investigatori sperano di risalire a elementi utili per sbloccare il caso.

È stata la frase “Se mi trovano mi ammazzano” riferita da un testimone agli inquirenti ad aver spinto il procuratore Luca Tescaroli ad aprire un fascicolo per sequestro di persona al momento contro ignoti. Il ritrovamento delle chiavi della stanza nella serratura interna della porta, la porta trovata aperta e i trucchi lasciati nel residence sono alcuni degli elementi che rafforzano l’ipotesi di un allontanamento improvviso e potenzialmente forzato della donna.

“Non si separava mai dai trucchi” hanno affermato le colleghe, confermando i dubbi sulla natura della scomparsa. La Procura non esclude che Denisa possa essere stata costretta a salire su un’auto o addirittura trattenuta contro la sua volontà. Dietro alla chat “sabotata” e all’affermazione pronunciata dalla donna al telefono potrebbe però nascondersi l’allusione ad una minaccia più grande: probabilmente a una rete che gestisce il giro della prostituzione. Sospetti sull’esistenza di un sistema strutturato, che gestisce il sesso a pagamento in via Ferrucci con tempi e modalità costrittive, emergono anche dalle testimonianze di due negozianti del luogo, riportate dal Tirreno.

“Hanno fatto avanti e indietro diverse volte sul marciapiede, poi li ho visti caricare della roba su un’auto e si sono messi a sedere sul muretto accanto alla pizzeria. Lei mi sembrava molto agitata, preoccupata”, ha riferito al quotidiano toscano un negoziante che lavora all’ingresso del residence riferendosi a Denisa, vista probabilmente giovedì in compagnia “di un uomo corpulento, forse dell’Est Europa”. Un secondo negoziante invece ha raccontato il via vai di donne sempre nuove dal residence, sempre accompagnate da uomini “dell’Est”: “Mi ricordo che uno di questi si è affacciato fino all’ingresso per essere sicuro che la ragazza salisse su al residence”. La madre della scomparsa è stata intanto convocata a Prato dalla Procura, e sta raggiungendo la cittadina toscana da Roma.