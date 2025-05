Gaza, Conte attacca La Russa: “È un marziano. Qui non ci sono errori di Netanyahu, è un genocidio”

“Qualche giorno fa ho letto un’agenzia di stampa in cui si parlava di ‘eventuali errori di Netanyahu’, me la sono fatta stampare. Mi sono detto: ‘Dev’essere un marziano sbarcato sulla Terra’. No, era la nostra seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa. E allora diciamolo chiaramente: qui non siamo di fronte a eventuali errori, siamo di fronte a un genocidio“. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, presentando alla Camera la mozione del proprio gruppo parlamentare su Gaza. “Questi ministri che vanno a stringere le mani sporche di sanghe di Netanyhau non ci rappresentano” ha aggiunto.