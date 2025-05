Sinner, il nuovo coach è Carlos Moya? “Una fake news grande come una casa”: la smentita dello spagnolo

Un matrimonio che non sa da fare. Almeno per il momento. L’ipotesi, circolata in rete nelle scorse ore, lanciata dal portale russo Bolshe che voleva Carlos Moya come nuovo allenatore di Jannik Sinner è stata smentita dal diretto interessato. Intervenuto al programma radiofonico a Radio Nacional de España, lo spagnolo ha assicurato: “Una fake news grande come una casa”.

L’ex tennista spagnolo, ed ex allenatore di Rafa Nadal dal 2017 al 2024, ha quindi messo a tacere le voci che lo davano come possibile nuovo coach del numero uno al mondo. L’altoatesino si separerà da Darren Cahill al termine della stagione, come dichiarato dallo stesso Sinner dopo la vittoria contro Tristan Schoolkate nel secondo turno degli Australian Open di gennaio: “Ha detto lui che il 2025 è la sua ultima stagione. Lo aveva detto lui in un’intervista, non è una novità”. Il lavoro di Vagnozzi è stato e continua ad essere fondamentale per far evolvere il tennis di Sinner. Cahill invece è stato cruciale non solo dal punto di vista tecnico–tattico, ma soprattutto per creare un ambiente vincente. Ha accompagnato l’altoatesino verso il definitivo salto di qualità e poi gli ha insegnato a reggere la pressione che ne deriva. Dopo le parole di Moya, resta quindi il punto di domanda su chi sarà il prossimo allenatore del numero uno al mondo. La certezza invece, è che l’eredità di Cahill rappresenta una grande responsabilità per chiunque prenderà il suo posto.