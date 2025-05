I fatti sono avvenuti due anni fa in un parco vicino alla Chiesa dove le suore avevano assistito alla messa. L'uomo è stato condannato per violenza sessuale e furto

Un uomo, un cittadino peruviano di 40 anni, è stato condannato ieri, 19 maggio, dal gup di Roma per violenza sessuale e furto ai danni di tre suore. La condanna, con rito abbreviato, è di due anni e sei mesi per i fatti avvenuti l’8 aprile del 2023 in un parco di via di Torrevecchia, nella Capitale.

All’epoca dei fatti le suore, originarie del sud-est asiatico e tutte appartenenti all’ordine delle Figlie della Regina del Rosario, stavano facendo rientro nella struttura religiosa di via Don Gnocchi attraverso il sentiero di un’area verde situata nei pressi della Chiesa di Santa Maria della Presentazione dove avevano da poco assistito alla messa. A quanto riporta Il Messaggero, l’aggressore, un uomo corpulento, le avrebbe seguite cominciando a importunarle con palpeggiamenti e violenze fisiche: avrebbe spinto una suora facendola cadere, prima di toccarne un’altra. La terza vittima è stata quella che ha subìto le molestie più pesanti: è stata bloccata, toccata su tutto il corpo fino a quando non è caduta. Il peruviano le si è quindi seduto sopra, bloccandola con tutto il peso e pronunciando frasi provocatorie.

Le altre consorelle, tra urla e tentativi di resistenza, sono riuscite a divincolare la donna, a quel punto l’uomo prima ha rubato il cellulare, poi si è dato alla fuga. Le tre vittime, sotto choc, sono tornate alla Chiesa di Santa Maria della Presentazione denunciando le violenze prima al prete, poi alla polizia. Le ricerche degli investigatori sono partite dalla descrizione dell’uomo fatta dalle vittime. Sul luogo della violenza gli agenti hanno ritrovato la tessera punti di un supermercato, persa dall’aggressore durante la fuga, e che è stata fondamentale per risalire alla sua identità. La tessera infatti era intestata ad una cittadina peruviana residente in un condominio vicino alla Chiesa che si è scoperto essere la madre dell’aggressore. L’arresto è seguito appena il 40enne si è presentato in casa.

L’uomo aveva alle spalle già un precedente per furto ed era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. Per lui il Giudice per l’udienza preliminare ha disposto la sospensione condizionale della pena.