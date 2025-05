Napoli, spari vicino alla stazione per tenatata rapina: colpito un 32enne

Sparatoria in pieno giorno a Napoli, vicino alla Stazione centrale. La vittima, un uomo di 32 anni, è stato raggiunto nella mattinata di oggi, 19 maggio, da un colpo di arma da fuoco alla gamba destra mentre era a bordo del suo scooter in via Genova.

A quanto è emerso da una prima ricostruzione, la sparatoria è avvenuta durante un tentativo di rapina: l’uomo, che aveva precedenti penali, è stato avvicinato da due persone a bordo di un altro scooter che hanno tentato di rubargli il Rolex che aveva al polso. La vittima ha dunque opposto resistenza e uno dei due rapinatori ha a quel punto sparato gambizzando il 32enne. I due aggressori sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Poggioreale che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e ricostruire il quadro. Il 32enne è stato soccorso e trasportato all’Ospedale Vecchio Pellegrini, dov’è ora ricoverato in condizioni non gravi.