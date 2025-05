Veliero della Marina messicana si schianta contro il ponte di Brooklyn: due morti. Il video dell’incidente

È gigantesco il veliero della Marina messicana che si è schiantato contro il ponte di Brooklyn nella serata di sabato 17 maggio. Due degli alti alberi si sono sono subito spezzati e l’impatto ha causato due morti e 22 feriti. La Cuauhtémoc — con un equipaggio di 277 persone, per lo più cadetti – si stava dirigendo verso sud, per poi proseguire verso l’Islanda. Come si vede nel video, i tre alberi hanno urtato la parte bassa dell’infrastruttura. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha fatto sapere che sulla nave è mancata la corrente, e le autorità locali hanno parlato in conferenza stampa di un guasto meccanico. La nave è usata per addestrare marinai e ufficiali della Marina messicana (come la Amerigo Vespucci in Italia).