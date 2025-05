Una donna, residente a Udine, ha denunciato un calciatore professionista per violenza sessuale. Secondo quanto riferito da il Gazzettino, l’aggressione è avvenuta nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 maggio, dopo una serata in un locale con alcuni amici del ragazzo: i quattro si sono spostati in un appartamento e lì, dopo aver rifiutato l’approccio del presunto aggressore e degli altri due, la donna ha raccontato di aver subito atti sessuali contro la sua volontà.

La giovane ha poi riferito dell’episodio ai carabinieri e al personale sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove si è presentata da sola la stessa notte. Lunedì 12 maggio è scattata la denuncia per il calciatore e le indagini sono in corso. L’Udinese calcio, interpellata da il Gazzettino, ha dichiarato: “Ufficialmente non sappiamo nulla e faremo le verifiche del caso”.