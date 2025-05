Fazzolari contro i “volenterosi”: “Vertice mina l’unità dell’Occidente”. Crosetto: “Macron poteva evitare le frecciatine”

“Non si capisce bene cosa sia questo cosiddetto “format ristretto dei volenterosi” per l’Ucraina e quale sia la sua utilità, al netto di un po’ di forzata visibilità per qualcuno”. Lo dice all’Ansa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari a proposito dell’incontro di venerdì a Tirana tra i leader di Francia, Regno Unito, Polonia e Ucraina, da cui Giorgia Meloni è rimasta esclusa. La premier ha rivendicato la sua mancata partecipazione parlando di “coerenza”: “L’Italia non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e non avrebbe senso partecipare a formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità”. Dopo poco tempo, però, il presidente francese Emmanuel Macron l’aveva smentita in modo secco: “C’è un errore di interpretazione, non abbiamo parlato di inviare truppe, la discussione era per un cessate il fuoco in Ucraina. Bisogna essere seri, guardiamoci dal divulgare false informazioni, ce n’è a sufficienza di quelle russe”.

Ora, interpellato dall’agenzia di stampa, il suo braccio destro Fazzolari sceglie di attaccare i partecipanti all’incontro ristretto: “La forza dell’Occidente è stata la sua compattezza. Non vedo a chi possa giovare un format che si auto definisce di volenterosi e che pertanto, per esclusione, dichiara “meno volenterosi” la Commissione europea e Stati molto impegnati come Danimarca, Svezia, Olanda, Repubblica Ceca, Canada eccetera, dando così un segnale di divisione dell’Occidente che in realtà non c’è. Qual è il senso e l’utilità di un format come quello che indebolisce l’Unione europea e mina l’unità occidentale?”, chiede.

Il sottosegretario rivendica che “Giorgia Meloni e questo governo sono sempre stati fermi e coerenti nel sostegno al popolo ucraino davanti alla politica imperialista di stampo neo sovietico messa in atto da Putin. Si tratta di una scelta di visione strategica anche più ampia della guerra in Ucraina. L’impegno dell’Italia”, sottolinea, “è sempre stato rivolto a tenere unito l’Occidente davanti alle grandi sfide di questi anni. Continueremo in questa direzione”. Alle critiche delle opposizioni, che parlano di Italia “isolata”, Fazzolari risponde: “Con questa opposizione siamo condannati a governare a lungo. Possibile che non si rendano conto che ben pochi italiani apprezzano il confuso attivismo di Macron sull’Ucraina? Gli italiani sono ben felici di non essere più governati da gente che si limitava ad assecondare le scelte altrui, anche quando insensate, in cambio di una pacca sulla spalla o di una foto di gruppo”.

A margine del Salone del libro di Torino, invece, il ministro della Difesa Guido Crosetto se la prende con Macron, condannando l’espressione “fake news” da lui usata a proposito della versione di Melon:”Ogni tanto Macron fa delle battute che tra leader potrebbero risparmiarsi. Sono frecciatine che nascono più da posizioni politiche e da considerazioni di ricaduta interna, ma non mi pare che riguardino i due Stati né i rapporti tra i presidenti. Ogni tanto qualcuno, non succede solo a Macron, per problemi interni fa battutine che hanno più risvolti interni piuttosto che con i rapporti fra gli Stati”, afferma.