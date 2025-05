Bonelli: “Piantedosi strizza l’occhio ai neonazisti”. Fratoianni: “Vannacci? Vergognoso, sta con gli xenofobi”

“Il problema è il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, che strizza l’occhio ai neonazisti. Voglio ricordargli che la legge Mancino vieta le manifestazioni di odio e discriminazione razziale. Voglio anche ricordargli un insegnamento di Sandro Pertini: il fascismo non è un’opinione, ma un crimine”. Lo ha detto oggi il parlamentare di Avs Angelo Bonelli a margine della contro-manifestazione al Remigration Summit di Gallarate, organizzata in piazza San Babila. “Vannacci? Non mi sorprende, lo trovo vergognoso, ma non mi sorprende. Il vice segretario della Lega fa esattamente quello che ha sempre fatto, sta dalla parte degli xenofobi, dei razzisti, dei neofascisti e dei neonazisti” ha aggiunto Nicola Fratoianni.