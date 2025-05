Parolin: “Vaticano al lavoro per incontro tra il papa e il vicepresidente Usa Vance”

“Un faccia a faccia tra papa Leone e il vicepresidente statunitense J. D.Vance? (in occasione della messa di insediamento di domenica prossima, ndr) Non lo so, il problema è che ci sono tante delegazioni, i tempi sono molto stretti e quindi si tratterà di vedere se c’è spazio, il protocollo sta lavorando non ho notizie dell’ultimo minuto”. Lo dice il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin interpellato dai giornalisti in proposito a margine di un evento della fondazione Centesimus Annus.

Il cardinale ha definito “tragico” l’esito del vertice di Istanbul. “Speravamo che potesse avviarsi un processo magari lento ma con una soluzione pacifica del conflitto e invece siamo di nuovo all’inizio“, ha affermato il segretario di Stato Vaticano. “Adesso vedremo cosa fare ma la situazione è è molto difficile, drammatica”. Il Papa intende, ha aggiunto, ” eventualmente mettere a disposizione il Vaticano, la Santa sede, per un incontro diretto tra le due parti”.