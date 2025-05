Choc Juventus: Francesco Calvo si dimette a sorpresa, andrà all’Aston Villa. Cosa cambia

La sconfitta della Roma non basta a sollevare il morale in casa Juventus, perché pochi minuti dopo il triplice fischio della gara di Bergamo arriva una notizia destinata a scuotere l’intero ambiente bianconero: Francesco Calvo lascerà il club al termine della stagione. Un colpo di scena che potrebbe dare il via a un cambiamento profondo, se non addirittura a una vera e propria rivoluzione ai vertici della società. Il tutto, a sole due giornate dalla fine del campionato, con la qualificazione alla Champions League ancora in bilico e lo sponsor di maglia per la prossima stagione ancora da ufficializzare, forse in vista del Mondiale per Club.

Calvo, che aveva già lavorato alla Juventus tra il 2011 e il 2014, era tornato nel club il primo aprile 2022 in qualità di Chief of Staff. Il 22 gennaio 2023 aveva poi assunto il ruolo di Chief Football Officer, rispondendo al Chief Executive Officer, fino a diventare, più recentemente, Managing Director Revenue & Football Development. Ora per lui si prospetta un futuro in Premier League: sarà infatti il nuovo CEO dell’Aston Villa.

Per la Juventus, invece, si apre un nuovo scenario che impone riflessioni e decisioni rapide. Con la necessità di programmare il futuro tecnico e sportivo in un contesto già segnato da diverse incertezze, la società sarà chiamata a riorganizzare nuovamente l’organigramma dirigenziale, a partire dalla nomina di un nuovo responsabile commerciale. Tutto sarà nelle mani di John Elkann, che parlava direttamente con Calvo. Tuttavia, prima di compiere qualsiasi scelta, la priorità resta la qualificazione alla prossima Champions League. A quel punto verrà valutata la posizione di Igor Tudor, che pare lontano dalla conferma: chi arriverà però al suo posto in panchina? E anche il futuro di Cristiano Giuntoli non è più così solido: la fiducia è a tempo.