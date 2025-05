Giro d’Italia 2025, maxi caduta durante la sesta tappa e corsa neutralizzata: cosa è successo

Grave incidente nel gruppo di corridori durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2025, da Potenza a Napoli, di 227 km. A causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia, molti partecipanti sono stati coinvolti nella caduta, tra cui Richard Carapaz, Jai Hindley, Paul Magnier. A 69 chilometri dall’arrivo, l’episodio ha comportato la neutralizzazione momentanea della tappa. Jai Hindley, vincitore del Giro nel 2022 e primo a cadere, è rimasto a terra ed è stato costretto ad abbandonare la corsa, trasportato in ospedale in ambulanza.

Anche Van den Bossche ha dovuto ritirarsi ed è stato soccorso da una seconda ambulanza: per entrambi i corridori la competizione termina qui. Paul Magnier, invece, nonostante la caduta, è riuscito a rimettersi in sella e a riprendere la gara. Dopo l’incidente, il gruppo ha proseguito a ritmo controllato, guidato dall’auto della giuria. Diversi atleti hanno riportato danni fisici e problemi tecnici alle biciclette. Secondo le ricostruzioni video, a generare il caos è stata una frenata improvvisa dello stesso Hindley, che ha provocato un effetto domino coinvolgendo molti altri partecipanti. Tra i ciclisti finiti a terra anche nomi importanti come Richard Carapaz, Jay Hindley, Lorenzo Fortunato, Daniel Martinez, Paul Magnier e Jan Tratnik. Per adattarsi meglio alle condizioni scivolose, le squadre hanno deciso di abbassare la pressione degli pneumatici, così da migliorare l’aderenza delle bici sull’asfalto bagnato. Anche Cerny sembrava intenzionato al ritiro, ma nonostante una ferita alla gamba sinistra è riuscito a continuare. Si ritira, dopo diversi minuti dall’incidente, anche Jay Vine.

La corsa è quindi ripresa a 59 km dall’arrivo a Napoli. Per quanto riguarda la classifica generale, i tempi sono stati congelati al momento della sospensione della gara, quindi non ci saranno cambiamenti nella graduatoria. Tuttavia, la tappa resta valida per chi vorrà contendersi la vittoria sul traguardo di Napoli. Tutti gli abbuoni ancora in palio sono stati annullati. Nel frattempo, in testa alla corsa, il francese Enzo Paleni (Groupama-FDJ) e l’olandese Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty) hanno mantenuto un margine di circa 50 secondi sul gruppo al momento della ripartenza.