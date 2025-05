Netanyahu ordina, l’esercito risponde. Nuovo massacro di Israele a Gaza: almeno 60 morti nella notte

La liberazione dell’ostaggio israelo-americano Idan Alexander non aveva fatto indietreggiare Benjamin Netanyahu. Mentre Hamas e Donald Trump si ringraziavano a vicenda rispettivamente per le forniture di aiuti umanitari e, appunto, la liberazione di uno dei prigionieri catturati il 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano aveva avvertito che nessuna concessione avrebbe cambiato i suoi piani: “Il nostro esercito entrerà a Gaza con tutta la forza, andremo fino in fondo”. E ha rispettato la promessa: nella notte tra martedì e mercoledì i raid israeliani hanno colpito il campo profughi di Jabaliya, dopo che nella serata le Forze di Difesa di Tel Aviv (Idf) avevano ordinato l’immediata evacuazione di alcune zone settentrionali della Striscia. Il numero dei morti è uno dei più pesanti delle ultime settimane: almeno 60 le vittime complessive, delle quali 50 solo a Jabaliya, e decine i feriti, come denunciano fonti mediche citate da al-Jazeera.

Gli attacchi d’Israele sono pronti ad abbattersi nuovamente anche sullo Yemen. Le Idf hanno diramato un avviso ai civili di sgomberare i porti gestiti dai ribelli Houthi: una prassi che anticipa raid militari. Una mossa che arriva dopo che nella mattinata di mercoledì Israele afferma di aver intercettato un missile lanciato dal territorio yemenita. “Visto che il regime terroristico Houthi utilizza i porti marittimi per le sue attività terroristiche, invitiamo coloro che si trovano in questi porti a evacuare e a tenersi lontani fino a nuovo avviso”, ha scritto il portavoce in arabo dell’esercito israeliano Avichay Adraee su X riferendosi soprattutto ai porti di Ras Issa, Hodeida e Salif.