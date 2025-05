Ecco la nuova maglia della Juventus per la stagione 2025/26: sui social fa già discutere i tifosi | Foto

La Juventus ha presentato la nuova prima maglia da gioco per la stagione 2025/2026. “Tradizione in ogni striscia, orgoglio in ogni cucitura”, si legge sul sito ufficiale della società piemontese. La divisa realizzata da Adidas vede le classiche strisce bianche e nere, ma di diverse dimensioni. In più sono stati aggiunti degli inserti rosa che stanno facendo molto discutere sui social. “Il rosa gasa e non poco”, scrive un tifoso. Ma ci sono opinioni opposte: “La maglia peggiore degli ultimi 20 anni”. Insomma, come spesso capita i tifosi si dividono tra i fermi sostenitori della tradizione e quelli invece più aperti alla modernità.

