Altro giorno di disagi per chi viaggia in treno. Questa volta a essere interessata è la linea convenzionale Torino–Milano per colpa di un guasto elettrico. Secondo quanto rende noto Trenitalia sul suo sito, la circolazione dei treni regionali è stata sospesa a Novara alla 16.20 per “verifiche tecniche alla linea elettrica”. Sospensione che ha coinvolto i tanti convogli che viaggiano sulla linea che collega il capoluogo lombardo a quello piemontese. Alle 19.45 un ulteriore aggiornamento di Trenitalia informava del perdurare del blocco. Già 25 i treni regionali e regionali veloci cancellati (per l’intera tratta o terminando prima la corsa).

“I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni“, scrive Trenitalia sottolineando che “i passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i treni di Trenord fino a Trecate, dove trovano proseguimento con bus fino a Novara e ulteriore proseguimento con i treni a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia”. Numerosi i passeggeri rimasti bloccati sui convogli o nelle stazioni.