Conte: “Da Meloni e Fdi passi avanti su antifascismo, non sulla strategia della tensione e sulle stragi”

Riconosce a Giorgia Meloni di aver fatto dei “passetti avanti” sull’antifascismo, ma non sulla strategia della tensione e sulle stragi. Giuseppe Conte va all’attacco di Chiara Colosimo e cita la foto della presidente della commissione Antimafia con Luigi Ciavardini, uno degli autori della strage di Bologna. Lo ha fatto durante la conferenza stampa convocata dai 5 stelle dal titolo “Il sequestro politico della commissione Antimafia”, con Roberto Scarpinato e Cafiero De Raho. Un evento per illustrare la contro-relazione depositata a Palazzo San Macuto per smentire punto su punto molti degli argomenti ricostruiti in audizione da Mario Mori e Giuseppe De Donno, nell’ambito dell’indagine di via d’Amelio.

“La presidente Colosimo ha dimostrato di essere molto abile e riesce ad adempiere in modo puntuale alla missione politica di cui è stata incaricata. Ma qui abbiamo un partito che con grande difficoltà sta facendo dei passetti avanti. Io riconosco che Meloni l’ultimo 25 aprile ha compiuto un passetto avanti. Prima venivano denunciate le leggi razziali del 1938, da ultimo si è iniziato a prendere distanza da quello che è il fascismo sul piano politico. Però attenzione: tutti i segni della strategia della tensione, quindi della matrice neofascista di queste stragi, non rimettono a un passato lontano, ma a personaggi che ancora oggi sono viventi, sono amici, con cui la presidente Colosimo si è fatta una foto”, ha detto Conte. “Ma quella non è una foto qualsiasi: è l’atteggiamento affettuoso che la dice lunga sull’intreccio che FdI ancora oggi trova inestricabile. Questo è il mandato politico alla Commissione, la necessità di coltivare una sola pista, una sola strage, per deviare l’attenzione da tutto il resto”, ha aggiunto l’ex premier. Colosimo ha sempre smentito di essere amica di Ciavardini, ma di averlo incontrato durante un evento in carcere alla quale partecipava da consigliere della Regione Lazio.