Bersani: “Meloni è peggio di Berlusconi, lei e i suoi hanno voglia di rivincita”. E si lancia in metafore cult

“Giorgia Meloni è peggio di Silvio Berlusconi. E sapete perché? Perché questi hanno voglia di rivincita. Non possiamo pretendere che si inchinino per il 25 aprile, non lo faranno mai, sarebbe un tradimento delle loro origini”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, ospite di una diretta de ilFattoQuotidiano.it per la presentazione del nuovo libro di Antonio Padellaro, intitolato Antifascisti immaginari (edito da PaperFirst). L’ex leader del centrosinistra si è poi lanciato in una serie di metafore cult, come quando parlando della distruzione del sistema sanitario dal centrodestra ha detto: “Il dentifricio una volta che lo fai uscire dal tubo non riesci più a rimetterlo dentro”.