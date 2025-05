Terremoto in Myanmar, la rottura in diretta della faglia: il paesaggio “slitta” diversi metri. Le incredibili immagini

Sta facendo il giro del web un video definito “storico” dagli esperti: nella clip, ripresa durante il terremoto in Myanmar dello scorso 28 marzo da una telecamera di sicurezza, si può vedere il preciso momento in cui si crea una frattura sul terreno. Le immagini fanno vedere il momento in cui l’intero paesaggio slitta lateralmente di diversi metri in pochi secondi: in pratica il fenomeno della “faglia trascorrente dal vivo”, spiega la pagina Il mondo dei terremoti che ha diffuso il video.

Il video è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza nella città di Thazi, un centinaio di chilometri a sud dell’epicentro del violento terremoto.

Video Twitter/Il mondo dei terremoti