La Sampdoria retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia

La Sampdoria, per la prima volta nella sua storia, è retrocessa in Serie C. La squadra doriana aveva bisogno di una vittoria per rimanere in Serie B, ma nell’ultima di campionato contro la Juve Stabia (già sicura di giocare i playoff) non va oltre lo 0-0. Nata nel 12 agosto 1946 dalla fusione tra la Sampierdarenese e l’Andrea Doria, la squadra blucerchiata ha fino a oggi disputato 66 campionati di A e 13 di B.

Nel suo palmares ha anche uno scudetto nel 1990-1991, quattro Coppe Italia e una Supercoppa italiana. A livello internazionale vanta la vittoria di una Coppa delle Coppe (nel 1989-1990), oltre ad aver disputato le finali dell’allora Coppa dei Campioni (nel 1991-1992), della Coppa delle Coppe (nel 1988-1989) e della Supercoppa Uefa (nel 1990).