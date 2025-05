Il Qatar regala a Trump il nuovo Air Force One extralusso da 400 milioni. Proteste Dem. Casa Bianca: “Tutto legale”

Se l’Air Force One del presidente Usa è troppo datato, ci pensa il Qatar. Donald Trump ha confermato l’indiscrezione diffusa domenica da Abc e New York Times secondo la quale i reali di Doha hanno deciso di regalare un nuovo aereo al capo della Casa Bianca per sostituire quello presidenziale. Un dono da ben 400 milioni di dollari, questo il prezzo del Boeing 747-8 di lusso che il tycoon riceverà dall’emirato del Golfo che si candida a diventare uno dei regali di maggior valore mai ricevuti da un governo straniero.

E proprio l’alto valore dell’oggetto, che sarà alla piena disposizione del presidente Usa finché rimarrà in carica, ha scatenato le polemiche dei Democratici che intendono chiedere di aprire un’indagine: “Con un valore stimato di 400 milioni, l’aereo è il regalo di maggior valore mai conferito a un presidente da un governo straniero”, ha scritto il deputato democratico Ritchie Torres all’ufficio dell’etica, secondo quanto riporta Axios. Il Qatar in una nota ha minimizzato: “Il possibile trasferimento di un aereo per l’uso temporaneo come Air Force One è un’idea attualmente in considerazione ma nessuna decisione è stata presa”.

Dal canto suo, l’amministrazione americana attraverso il Dipartimento di Giustizia ha fatto sapere che il regalo è “legalmente ammissibile” se la proprietà viene trasferita alla biblioteca presidenziale di Trump prima della fine del mandato. Lo stesso ha scritto, con toni diversi, anche il presidente su Truth: “Quindi, il fatto che il Dipartimento della Difesa riceva in regalo, gratuitamente, un aereo 747 per sostituire un Air Force One vecchio di 40 anni, temporaneamente, con una transazione pubblica e trasparente, infastidisce così tanto i Crooked Democrats (i democratici imbroglioni, ndr) da insistere affinché paghiamo un sacco di soldi per il velivolo. Chiunque potrebbe farlo. I Democratici sono dei perdenti di livello internazionale. Maga”.