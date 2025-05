Famoso per aver rimesso in sesto il Pirata Pantani dopo l'incidente del 1995, ha curato i muscoli anche di Schumacher e Alonso. I messaggi di cordoglio

Tamberi, Dovizioso, Pogacar, Alonso e persino Jovanotti. Tutti hanno pianto la morte di Fabrizio Borra, storico fisioterapista dei campioni dello sport, ma anche di tanti artisti e Vip. Bresciano di origine, residente a Forlì da oltre 30 anni, è morto all’età di 64 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore.

Borra è ricordato soprattutto per aver rimesso in sesto il Pirata Pantani dopo che fu investito da un’auto alla Milano-Torino del 1995, riportando fratture multiple agli arti inferiori. Un ‘miracolo’ che venne compiuto nel centro di massofisioterapia di Forlì. Tra gli sportivi che ebbe in cura figuravano anche Michael Schumacher (dopo l’incidente a Silverstone nel 1999), Mario Cipollini, Elia Viviani e Paolo Bettini. Gianmarco Tamberi, che lo scorso anno gli aveva dedicato l’oro nel salto in alto agli Europei di Roma, gli ha riservato un post molto toccante pubblicato su Instagram: “Addio a una delle persone più incredibili che io abbia mai avuto la fortuna di incontrare. Volevo darti la forza per lottare ancora un po’, volevo aiutarti a crederci come hai sempre fatto tu con me. Il mio risveglio è stato come una coltellata al cuore”.

Ha fatto lo stesso anche il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso: “Mi mancherai, Fabri. Ogni giorno. Grazie per avermi insegnato tanto e per avermi reso una persona e un atleta migliore. Tutta la mia carriera insieme a te è stata la maggiore fortuna che potevo avere. Riposa in pace, fratello”.

Come loro, Jovanotti ha pianto la morte di Fabrizio Borra: “È lui l’uomo che mi tiene sul palco”, aveva dichiarato dopo il grave incidente in bici nella Repubblica Dominicana di due anni fa. Anche il cantante gli ha dedicato un post sui social, con diverse foto che li ritraggono insieme: “Ho voluto bene al coach, abbiamo passato momenti bellissimi insieme, nei momenti più importanti della mia vita, nei passaggi felici e in quelli difficili lui è sempre stato con me e con la mia famiglia. Abbiamo riso e pianto insieme, abbiamo sofferto e gioito insieme, mi ha aiutato a superare ostacoli e non abbiamo mai perso la leggerezza e la fiducia”.