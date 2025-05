Alla maestra licenziata per il profilo OnlyFans offerta la segreteria provinciale del sindacato Cub Scuola

Dopo il licenziamento “per giusta causa”, dopo l’impugnazione e le cause legali contro l’asilo paritario, una proposta di lavoro è arrivata a Elena Maraga, la maestra 29enne che postava contenuti sulla piattaforma per adulti OnlyFans e la cui vicenda è diventata un caso nazionale. A quanto riporta Il Gazzettino infatti, il Cub Scuola ha offerto all’insegnante di diventare segretaria provinciale del sindacato di base delle scuole.

Il caso di Elena Maraga era scoppiato dopo che una serie di foto della Marago, prese direttamente dalla sua piattaforma OnlyFans, erano state fatte circolate indebitamente nella chat degli amici di calcetto di uno dei genitori della maestra. Foto che la moglie dell’uomo aveva visto, decidendo così di segnalare l’insegnante alla scuola. Immagini per adulti che però non sarebbero mai dovute uscire dal canale social protetto secondo esplicita indicazione contenuta nello stesso profilo della Marago: “Tutto il contenuto pubblicato su questo account Onlyfans è materiale protetto da copyright esclusivo, chiunque lo diffonderà sarà rintracciato e perseguito da sanzione penale“.

Proprio per queste ragioni il referente del sindacato Cub di Treviso che sta seguendo la Marago, Fabrizio Dumas, ha annunciato che si procederà con la denuncia nei confronti del padre dell’alunno che per primo aveva fatto circolare il materiale sensibile. Oltre la denuncia per violazione di diritti d’autore, Elena Marago continua la battaglia legale contro l’asilo dov’era stata assunta con contratto a tempo indeterminato, salvo essere poi licenziata in tronco senza buonuscita. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, la 29enne sarebbe pronta a chiedere una buonuscita di 70mila euro.

In tutto questo però – come già aveva anticipato la stessa Marago – è di alcuni giorni fa la notizia dell’apertura a Roma dell’Elemara srls. Non solo dunque le entrate garantite dalle “prestazioni” su Onlyfans (che l’ex maestra continua a portare avanti), ma attraverso questa nuova attività la 29enne potrebbe entrare a far parte del mondo digitale.