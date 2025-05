Ecofuturo festival, il video sulla terza e sulla quarta giornata: tracciato un percorso tra energia e geopolitica

Nelle giornate 3 e 4 di Ecofuturo Festival 2025 si è tracciato un percorso articolato tra energia, geopolitica e sostenibilità agricola, con un focus trasversale sulle soluzioni concrete per un futuro più verde e solidale.

Grande spazio è stato dato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), al centro di un dibattito vivace che ha messo in evidenza come la condivisione dell’energia rappresenti non solo un’opportunità economica di risparmio per cittadini e imprese, ma anche un potente strumento di transizione ecologica. È stato approfondito il quadro normativo italiano ed europeo, evidenziando i limiti imposti da una burocrazia spesso farraginosa e da regolamenti che, seppur in evoluzione, non sempre facilitano la diffusione su larga scala delle CER. Tuttavia, si è anche parlato delle numerose buone pratiche già in atto: progetti innovativi e virtuosi portati avanti da Ecofuturo e dai partner aziendali, che testimoniano come sia possibile trasformare le sfide in opportunità su tutto il territorio nazionale. In quest’ottica, la giornata è stata ribattezzata simbolicamente il “Giubileo delle CER”, a simboleggiare un momento di riflessione e rilancio del movimento energetico collettivo.

Momento centrale è stato il panel che ha visto la partecipazione di figure di spicco come l’ex Senatore Gianni Girotto e gli Eurodeputati Dario Tamburrano, Annalisa Corrado e Aurora Floridia. Il dibattito si è concentrato sul ruolo geopolitico dell’Europa in relazione a Cina e Stati Uniti, analizzando le dinamiche internazionali che influenzano le politiche climatiche. Sono stati esplorati i margini di manovra dell’Europa per affermare una leadership climatica globale, ma anche le contraddizioni interne e i limiti strutturali che frenano un’azione più incisiva contro la crisi ambientale.

La riflessione si è poi spostata sulla sostenibilità del sistema agroalimentare, con la consapevolezza che la rigenerazione della terra è una chiave fondamentale per affrontare le sfide climatiche. Si è parlato di “La terra che salverà la terra”, approfondendo le tecniche di agricoltura a minima lavorazione, che preservano la fertilità del suolo e riducono l’impatto ambientale, dell’ortobioattivo, un metodo che stimola la vitalità del terreno e migliora la qualità delle colture, e degli orti urbani, strumenti essenziali di resilienza e autosufficienza alimentare nelle città. Questi modelli sono stati presentati come esempi tangibili di come un’alimentazione sana e sostenibile possa essere alla portata di tutti, contribuendo al contempo alla salvaguardia del pianeta.

In sintesi, due giornate dense di contenuti e spunti operativi, che hanno messo in rete esperienze, competenze e visioni, confermando Ecofuturo come un laboratorio di innovazione e speranza per un futuro energetico e agricolo più giusto e sostenibile.