Bonucci nella squadra di Moggi e Fedez: l’ex Juve giocherà nella Kings League

La Kings League miete un’altra vittima illustre. A giocare nel sedicente torneo di calcio a 7 in cui i i veri protagonisti sono i vari YouTuber e influencer coinvolti, ci sarà anche Leonardo Bonucci. L’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana è stato infatti annunciato come nuovo membro dei Boomers, la squadra gestita dal presidente Fedez e dal suo vice Luciano Moggi.

Il campione d’Europa 2021 tornerà dunque in campo, dopo aver dato l’addio al calcio (quello vero) con la maglia del Fenerbahce nel maggio dello scorso anno, per giocare i quarti di finale dei playoff di Kings League. Nel video-annuncio diffuso sui canali social della squadra, Fedez ha presentato l’ex difensore bianconero mentre riceveva la sua nuova maglietta con il numero 19, il suo marchio.

Come anticipato, Bonucci è solo l’ultimo di una lunga lista di ex calciatori che hanno scelto di giocare in questa competizione. Per esempio, c’è Radja Nainggolan, ex di Inter e Roma, ora in forza ai Caesar, e con lui l’ex portiere Emiliano Viviano. Tra i giocatori che hanno messo a segno il maggior numero di gol nel torneo c’è poi Francesco Caputo, che in carriera ha collezionato 187 gol, e quest’anno veste la maglia dei TRM. E poi ancora Luca Toni, campione del mondo nel 2006 e presidente della squadra Fc Zeta. Mentre non è sceso in campo Claudio Marchisio, impegnato però nel ruolo di Head of Competition, che si occupa di gestire l’organizzazione del torneo.