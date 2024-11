Fedez presidente e Luciano Moggi suo vice. Boomers, questo è il nome scelto per loro squadra che parteciperà alla Kings League, la lega fondata dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué: un sedicente torneo di calcio a 7 in cui il calcio vero non c’entra nulla, ma tutto gira intorno a pagliacciate e clic portati dai vari YouTuber e influencer coinvolti. Il format nel 2025 sbarca in Italia: all’Allianz Stadium di Torino si terrà la competizione fra dodici squadre, compresa appunto quella del duo Fedez-Moggi. Presidente della Kings League Italia è Zlatan Ibrahimovic, mentre a capo del torneo c’è l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio.

Il tutto è stato annunciato lunedì nella serata-show andata in scena nei pressi della Continassa, quartier generale dei bianconeri. Fedez tenta di tornare alla ribalta e per farlo sceglie l’ex dirigente 87enne Moggi, ancora attivo nel mondo del calcio nonostante sia stato radiato dopo le note vicende di Calciopoli. La collaborazione tra i due non avverrà solamente in ambito sportivo, almeno secondo le parole di Fedez, ma è prevista anche in quello musicale: “Con me ci sarà Luciano Moggi che non si è limitato alla collaborazione dirigenziale. Non è uno scherzo, vogliamo essere competitivi e vincenti fin da subito. Io e Luciano abbiamo firmato un contratto e faremo anche una canzone trap insieme”. Nel giorno in cui si celebra la bellezza del calcio, ovvero la straordinaria impresa di San Marino, la Kings League ne rappresenta probabilmente al meglio la sua aberrazione.