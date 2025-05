Parte da Durazzo, in Albania, l’edizione numero 108 del Giro d’Italia 2025: al via 23 squadre e 184 ciclisti, pronti ad affrontare le 21 tappe che attraverseranno la penisola fino a Roma. Il Giro percorrerà l’Albania nelle prime tre tappe, con una cronometro individuale nella capitale Tirana e frazionati mosse che dovrebbero garantire emozioni. Questa edizione prevede un totale di 3.443 chilometri e 52.350 metri di dislivello distribuiti su due tappe cronometro, sei tappe per velocisti e otto di media montagna. Saranno invece cinque quelle di alta montagna, dal Monte Grappa al Passo del Tonale fino al Colle delle Finestre, una delle salite più iconiche del Giro. I due grandi favoriti per la maglia rosa sono sicuramente Primoz Roglic e Juan Ayuso: il 35enne sloveno del team Red Bull-Bora Hansgrohe alla ricerca del bis contro il 22enne dell’Uae Team Emirates XRG, che ha già conquistato quest’anno la Tirreno–Adriatico.

I favoriti del Giro d’Italia 2025: la griglia

Primoz Roglic e Juan Ayuso

Egan Bernal e Antonio Tiberi

Adam Yates e Derek Gee

Daniel Felipe Martinez e Mikel Landa

Michael Storer e Giulio Ciccone

Richard Carapaz e Simon Yates

Il percorso del Giro d’Italia 2025: tappe e date

La distanza totale del Giro d’Italia 2025 si attesta su 3443.3 km, con un dislivello complessivo di circa 52.350 metri.

Le tappe chiave

La seconda tappa, una cronometro di 13.7 km interamente urbana a Tirana, sarà il primo snodo per la classifica. La settima tappa, da Castel di Sangro a Tagliacozzo, presenta una salita finale di 11.9 km con pendenze che raggiungono il 14%: un banco di prova cruciale per i contendenti alla classifica generale di questo Giro. La nona tappa, da Gubbio a Siena (181 km), si distingue per l’inclusione di cinque settori delle celebri Strade Bianche. Complessivamente, i tratti di sterrato misureranno 29.5 km e potranno dare una nuova forma alla classifica generale. Anche se il giorno dopo, decima tappa, c’è una cronometro di 28.6 km da Lucca a Pisa. La seconda settimana è quasi di passaggio, mentre la terza si apre già con 203 km di alta montagna: la sedicesima tappa, da Piazzola sul Brenta a San Valentino, include tre cime di prima categoria, l’arrivo in salita a Brentonico e quasi 5mila metri di dislivello. Il gran finale è con la diciannovesima tappa (Biella-Champoluc) e la ventesima tappa, da Verrès a Sestrière: affronta il Colle del Lys, il temibile Colle delle Finestre (Cima Coppi) e una salita finale verso il comprensorio sciistico della Vialattea. Il Colle delle Finestre è una salita di 18.5 km con pendenze costantemente comprese tra il 9.2% e il 14%, la seconda metà è caratterizzata da fondo sterrato. La salita conclusiva verso Sestrière misura 8 km con una pendenza media del 5.9%. In cima, si saprà chi avrà vinto il Giro 2025.

Tutte le tappe

1- 9 maggio Durazzo (Durrës) – Tirana (Tiranë) 160 km Collinare

2- 10 maggio Tirana (Tiranë) – Tirana (Tiranë) 13.7 km Cronometro

3-11 maggio Valona (Vlorë) – Valona (Vlorë) 160 km Collinare

4- 13 maggio Alberobello (Pietramadre) – Lecce 189 km Pianeggiante

5- 14 maggio Ceglie Messapica – Matera 151 km Collinare

6- 15 maggio Potenza – Napoli 227 km Collinare

7- 16 maggio Castel di Sangro – Tagliacozzo 168 km Collinare

8- 17 maggio Giulianova – Castelraimondo 197 km Collinare

9- 18 maggio Gubbio – Siena 181 km Collinare – sterrato

10- 20 maggio Lucca – Pisa 28.6 km Cronometro

11- 21 maggio Viareggio – Castelnovo ne’ Monti 186 km Collinare

12- 22 maggio Modena – Viadana (Oglio-Po) 172 km Pianeggiante

13- 23 maggio Rovigo – Vicenza 180 km Collinare

14- 24 maggio Treviso – Nova Gorica/Gorizia 195 km Pianeggiante

15- 25 maggio Fiume Veneto – Asiago 219 km Montagna

16- 27 maggio Piazzola sul Brenta – San Valentino (Brentonico) 203 km Montagna

17- 28 maggio San Michele all’Adige – Bormio 155 km Montagna

18- 29 maggio Morbegno – Cesano Maderno 144 km Pianeggiante

19- 30 maggio Biella – Champoluc 166 km Montagna

20- 31 maggio Verrès – Sestrière (Vialattea) 205 km Montagna

21- 1 giugno Roma – Roma 143 km Pianeggiante

Dove vedere in tv e streaming il Giro d’Italia 2025

La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia 2025 è disponibile su RaiSport e su Rai 2, per la parte decisiva della tappa. Su Rai Sport c’è “Prima Diretta” fino alle ore 14, poi il passaggio su Rai 2 con “Giro in Diretta” e “Giro all’Arrivo”. Infine, l’immancabile “Processo alla Tappa”. Il tutto disponibile anche in streaming su Rai Play. Tutte le tappe vengono trasmesse anche in diretta integrale su Eurosport 1, al canale 210 per gli abbonati a Sky Sport, disponibile anche in streaming per gli abbonati su NOW e Sky Go.