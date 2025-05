Il ceo di Lacoste rivela quando vuole ritirarsi Djokovic. La data è clamorosa: “Ha un obiettivo in testa”

Novak Djokovic non sta partecipando agli Internazionali d’Italia in corso a Roma per prepararsi al Roland Garros. Si sta rendendo conto che il suo fisico non è più quello di un tempo e che l’età sta avanzando anche per lui. In questi termini, le sue parole dopo la sconfitta a Madrid contro Arnaldi sono significative: “Potete immaginare: in 20 anni non ho vissuto quello che sto vivendo negli ultimi 12 mesi”. Djokovic però non è intenzionato a mollare nell’immediato: “Vorrebbe continuare a giocare almeno fino alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028“. Ad annunciarlo, il Ceo di Lacoste Thierry Guilbert in un’intervista concessa a L’Equipe.

L’amministratore delegato del noto marchio d’abbigliamento ha provato a chiarire i programmi del serbo, suo testimonial. Pare dunque che l’obiettivo di Djokovic sia quello di giocare fino al 2028, anno delle prossime Olimpiadi, per provare a replicare l’oro ottenuto nella scorsa estate a Parigi. Una rivelazione clamorosa, perché per il serbo significherebbe giocare per altri tre anni, ovvero fino a quando avrà 41 primavere sulle spalle, lui che il prossimo 22 maggio spegnerà 38 candeline.

“Stiamo discutendo del rinnovo in questo momento e non ho dubbi che troveremo un accordo conveniente per entrambe le parti entro poche settimane. Dall’inizio di questa collaborazione, ha vinto metà dei suoi titoli del Grande Slam con noi. Ha dato un contributo significativo allo sviluppo del marchio negli ultimi anni”, ha dichiarato Guilbert. Djokovic quindi non vuole ritirarsi, ma il countdown verso l’epica conclusione della sua carriera è cominciato. E ha anche un termine ideale: Los Angeles 2028.