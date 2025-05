C’è grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2025, in programma dal 7 al 18 maggio. Chi invece non ci sarà è sicuramente Novak Djokovic che ha dato forfait. Il serbo salterà un torneo per lui speciale, dove ha sempre dichiarato di sentirsi come a casa: “Roma mi mancherai. Spero che ci incontreremo l’anno prossimo”. Questo il messaggio dell’ex numero uno al mondo, ora quinto in classifica, pubblicato in una storia sul suo profilo Instagram dopo l’annuncio ufficiale. È la prima volta dal 2007 che Djokovic salta il Masters 1000 di Roma.

Al Foro Italico, il serbo ha trionfato 6 volte, il che lo rende il secondo campione più titolato a Roma dopo Rafa Nadal (10 successi). Agli Internazionali BNL d’Italia, Djokovic ha vinto complessivamente 68 delle 80 partite giocate. Qui ha anche festeggiato il suo successo numero 1000 nel 2022.

Perché Djokovic non giocherà a Roma

Quest’anno il serbo ha invece raggiunto la finale a Miami, dove ha sfiorato il titolo numero 100 in carriera nel circuito maggiore, ma è stato sconfitto in finale da Jakub Mensik. Poi è stato battuto all’esordio a Monte Carlo dal cileno Alejandro Tabilo che l’aveva sorpreso anche l’anno scorso a Roma, e a Madrid da Matteo Arnaldi. Un aprile terribile, con due sconfitte su due partite giocate sulla terra rossa. Per la seconda volta quest’anno Djokovic ha incassato 3 sconfitte consecutive. Prima di questa stagione, gli era successo per l’ultima volta all’inizio del 2018, dall’Australian Open a Miami. Il serbo, che vanta anche il record di titoli vinti nei Masters 1000 (40), ha un bilancio stagionale di 12 vittorie e 7 sconfitte. Djokovic ha capito che ha bisogno di un reset per presentarsi al meglio al via del Roland Garros, ma soprattutto di risparmiare le energie in vista di Wimbledon, lo Slam dove forse ha più chance di tornare al trionfo. Il fuoriclasse pare ormai giunto al rush finale della sua straordinaria e probabilmente ineguagliabile carriera.