Al via la dodicesima edizione di Ecofuturo festival, l’evento dedicato alle eco tecnologie concrete

Innovazione, tecnologia e sostenibilità. Al via a Roma fino al 10 maggio Ecofuturo: l’evento che mette al centro l‘innovazione eco-tecnologica, la formazione e gli stili di vita sostenibili. Arrivato alla sua dodicesima edizione, il festival prevede quattro giorni di workshop, corsi e convegni. Ospitato nella Città dell’Altra Economia a Testaccio, sarà un’occasione per far incontrare relatori e aziende provenienti dal mondo dell’innovazione eco-tecnologica, professionisti e ricercatori che presenteranno le loro innovazioni al pubblico. Nelle prime due giornate di Ecofuturo Festival si sono alternati sul palco imprenditori, ricercatori ed esperti del settore green, offrendo una panoramica ricca e stimolante sulle tecnologie più innovative per un futuro sostenibile. Tra i temi affrontati si è parlato di edifici resilienti e smart, capaci di resistere alle sfide climatiche e di garantire comfort ed efficienza; di agricoltura 4.0, che rivoluziona la produzione agricola grazie alla digitalizzazione e all’automazione; e di biometano liquido, una risorsa strategica per la decarbonizzazione e la riconversione del settore trasporti.

Ampio spazio è stato dato anche alle soluzioni per l’efficientamento energetico, con l’obiettivo di abbattere le bollette e ridurre l’impatto ambientale, tra cui le nuove tecnologie di pannelli solari integrati direttamente nelle facciate degli edifici. Abbiamo scoperto macchinari innovativi per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari, che evitano l’incenerimento riducendo l’inquinamento, e pompe di calore avanzate, in grado di soddisfare le esigenze energetiche anche dei processi industriali più complessi. Un viaggio tra idee e progetti concreti per costruire insieme un futuro più pulito e sostenibile.