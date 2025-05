Conclave, alle 18 e 08 la fumata bianca: eletto il nuovo Papa

Diciassette giorni dopo la morte di Francesco, il Conclave ha eletto il nuovo Papa. La scelta è arrivata al quarto scrutinio, come per Benedetto XVI

La fumata tanto attesa è arrivata otto minuti dopo le 18: vicino al gabbiano era comparso un pulcino, quasi un segno, applaudito dalla folla in piazza San Pietro. A un certo punto, però, dal camino si è intravisto fumo bianco: diciassette giorni dopo la morte di Francesco, il Conclave ha eletto il nuovo Papa. La scelta è arrivata al quarto scrutinio, come per Benedetto XVI il 19 aprile del 2005.

Il 267° pontefice, dunque, è stato eletto più velocemente di quanto accadde nel 2013 a Jorge Mario Bergoglio che era stato scelto al quinto scrutinio, sempre nella seconda giornata del conclave. Sono bastate due fumate nere, prima della terza decisiva, subito seguita dal suono a distesa delle campane di San Pietro. In attesa di conoscere l’identità del nuovo pontefice, si può dire che il conclave si è mosso in maniera compatta: nonostante il più alto numero di cardinali della storia, infatti, l’elezione è arrivata in tempi brevi. “Una fumata bianca che arriva così presto è un chiaro segno dell’unità della Chiesa”, ha dettoil cardinale Giuseppe Versaldi, intercettato a caldo in sala stampa vaticana.

In piazza al momento della fumata bianca c’era oltre 45mila le persone, numero in rapido aumento in attesa dell’Habemus Papam. La notizia si è diffusa immediatamente in tutto il mondo, a cominciare dai banchi di Santa Maria Maggiore, vicino alla mostra di Francesco. “Bianca, bianca, abbiamo il Papa”, sussurra la gente. Pochi istanti prima il sacerdote durante la Messa aveva pregato: “Dona alla tua chiesa un pastore”. Nel frattempo nei pressi del camino si è radunata un’intera famiglia di gabbiani.