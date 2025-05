Fumo sulla linea M2 a Milano, a Famagosta i sistemi anti-incendio bagnano i viaggiatori

Il treno è stato riportato in deposito per le verifiche necessarie. Per i passeggeri è possibile chiedere un rimborso compilando il form sul sito dell'Atm

Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 7, la linea M2 della metropolitana di Milano è stata invasa da una cappa di fumo. I passeggeri e i viaggiatori, che erano in attesa del convoglio alla fermata di Famagosta, zona sud della città, sono stati bagnati dall’acqua del sistemi anti-incendio. “C’era fumo in galleria, e un fortissimo odore di bruciato – ha raccontato un passeggero a Fanpage.it – Siamo rimasti per dieci minuti fermi in galleria, senza capire cosa stesse accadendo. Poi il treno è ripartito, senza fermarsi però alla stazione di Famagosta. Qui abbiamo visto l’acqua sulla banchina e sui vetri del vagone, e abbiamo capito”.

A chiarire le cause dell’accaduto è la stessa Atm: la metropolitana, per un guasto o un problema tecnico, è entrata in banchina con il freno di stazionamento attivato provocando la diffusione di una nuvola di fumo. I passeggeri presenti a bordo sono stati fatti scendere e il treno è stato riportato in deposito per effettuare tutte le verifiche necessarie. “La nostra priorità è la sicurezza, gli impianti hanno funzionato correttamente e sono entrati in azione immediatamente“, hanno detto dall’azienda dei trasporti. Stando a quanto riportato, le linee dirette a Cascina Gobba non hanno effettuato fermata a Famagosta per alcuni minuti, ma sembra non ci siano state ripercussioni sulla circolazione, tornata alla normalità intorno alle 7.20. Atm ha anche fatto sapere che per i passeggeri che hanno dovuto proseguire il viaggio bagnati e per chi ritiene di aver subito un danno, è possibile inoltrare una richiesta di rimborso compilando il form presente sul sito.