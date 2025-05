Conclave, scoperto albergo completamente abusivo in zona Fontana di Trevi dalla Guardia di finanza

Mentre gli occhi del mondo cattolico sono puntati sulla cappella Sistina, le forze dell’ordine sono impegnate nei controlli di sicurezza e prevenzione. Tra un controllo e un accertamento è stato scoperto anche albergo di cinque piani, completamente abusivo, a poca distanza da Fontana di Trevi, nel cuore di Roma. La struttura ricettiva è stata scoperta dai militari della Guardia di finanzieri di Roma nell’ambito dei controlli svolti in occasione dei funerali del Papa e del Conclave. L’albergo, privo di qualsivoglia autorizzazione, offriva 35 stanze e 85 posti letto.

Nel corso dell’attività nelle zone della Stazione Termini, San Pietro, Borgo Pio e via della Conciliazione sono state accertate irregolarità amministrative nei confronti di oltre 100 soggetti, ai quali sono state inflitte sanzioni pecuniarie per un importo complessivo superiore a 500 mila euro. Tra le violazioni riscontrate ci sono abusivismo commerciale e numerose irregolarità fiscali; la mancata esposizione dei listini prezzi; l’omessa comunicazione delle generalità dei clienti alla Questura; la mancata adozione o esposizione del Codice Identificativo Nazionale (Cin), obbligatorio per tutte le strutture ricettive a partire dal 1 gennaio 2025; l’inosservanza delle norme antincendio e la presenza non autorizzata di letti in più.