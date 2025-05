Tragico incidente durante una gara di Superbike: due piloti morti

Due motociclisti sono morti e un altro ha riportato delle gravi ferite durante una gara del Campionato Britannico di Superbike nel nord dell’Inghilterra a Oulton Park, circuito nelle vicinanze di Little Budworth, Cheshire. Il pilota inglese Owen Jenner, 21 anni, e il pilota neozelandese Shane Richardson, 29 anni, sono deceduti in seguito a uno spaventoso incidente che ha coinvolto 11 moto alla prima curva del giro di apertura. Tom Tunstall, 47 anni, è stato trasferito al Royal Stoke University Hospital con gravi lesioni alla schiena e all’addome.

Altri cinque piloti sono stati medicati in pista per delle ferite lievi, mentre altri tre sono usciti illesi. Gli organizzatori della gara, MotorSport Vision Racing, hanno dichiarato che l’incidente a catena che ha coinvolto 11 piloti è stato catastrofico: “Alla partenza della gara, all’uscita della prima curva, Old Hall, al primo giro, si è verificato un terribile incidente. La gara è stata immediatamente interrotta e sono intervenuti i soccorsi a bordo pista. A causa dell’estrema gravità dell’incidente e del continuo intervento medico, la restante parte dell’evento del Bennetts British Superbike Championship è stata annullata. Questo incidente catastrofico ha tragicamente causato il ferimento mortale di due motociclisti e gravi ferite a un altro”. Jenner è morto per un fatale trauma cranico, mentre Richardson per delle gravi ferite al torace.