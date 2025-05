Il tifo batte la scaramanzia, a Napoli si producono già le magliette col quarto scudetto e l’effigie di Conte

Il volto di mister Conte e lo scudetto numero 4 stampati su una delle t-shirt celebrative già in produzione in alcune serigrafie a Napoli dove il tifo e lo spirito imprenditoriale vincono sulla scaramanzia. Succede anche in un laboratorio a conduzione familiare nella zona di piazza Carlo III dove si sfornano le magliette che tra poco, qui si spera, verranno messe sul mercato. Sulla maglietta con la scritta “Campioni d’Italia”. “Questa volta – spiega all’Ansa Luca Febbraio, titolare della serigrafia giunta già alla terza generazione di stampatori – non abbiamo potuto, come accaduto due anni fa, contare in anticipo sulla vittoria, ma forse proprio perché inatteso e combattuto ‘Anema e core’ questo scudetto a me pare più bello”.