Ladri d’appartamento, più di dieci colpi in meno di sei mesi: arrestata banda di Reggio Calabria

Undici persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a commettere furti in appartamento, sono state arrestate dagli agenti della mobile di Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione denominata ‘Case sicure’. Secondo quanto emerso, il gruppo avrebbe dato vita ad una associazione per delinquere strutturata e organizzata attraverso una precisa ripartizione di ruoli e compiti in modo da portare a segno i colpi in modo rapido e redditizio. Guidati da due reggini appartenenti alla comunità rom, i componenti della banda eseguivano sopralluoghi e briefing per pianificare nel dettaglio l’ingresso nelle abitazioni e la via di fuga più sicura. Acquisite le informazioni si passava alla fase operativa. La fuga avveniva sempre con veicoli diversi. I due capi provvedevano poi alla divisione del bottino. A seguito del primo furto gli inquirenti hanno ricostruito più di dieci episodi in meno di sei mesi per un totale di quasi 150 mila euro.