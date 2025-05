La “smarrimento” di Giovanardi: denuncia il furto dell’auto, ma viene ritrovata dove era stata parcheggiata

Ha denunciato ai carabinieri il furto della sua auto che, però, è sempre rimasta al suo posto, dove era stata parcheggiata. Protagonista della vicenda è l’ex senatore Carlo Giovanardi che nella giornata di mercoledì 30 aprile si trovava a Castelvetro, nel Modenese, per un pranzo con alcuni amici.

Come riporta la Gazzetta di Modena, Giovanardi ha raccontato di aver parcheggiato in via XX Settembre, tra le vie del borgo, per poi andare a pranzo in un ristorante del centro. “Credevo fosse una zona tranquilla, eppure due ore dopo, quando sono tornato indietro, non ho ritrovato più l’auto”, ha denunciato. L’ex senatore così si mette alla ricerca del mezzo, un’Audi grigia, tra le vie del centro storico ma alla fine, dopo qualche giro di perlustrazione, si rivolge ai carabinieri per sporgere denuncia di sparizione dell’auto verso ignoti. “La macchina non c’era più e io sono dovuto ritornare a Modena grazie al passaggio di un amico”, ha raccontato ancora il giorno della sparizione.

Dopo più di 24 ore, però, il mistero viene sciolto: l’auto viene ritrovata. E no, non c’entrano i ladri. Come raccontato dallo stesso sindaco di Castelvetro, Federico Poppi, il mezzo era esattamente “nel luogo in cui era stato parcheggiato dal senatore stesso”, e cioè in via Borgo di Sopra, a due passi da via XX Settembre. “Questa precisazione si rende necessaria per tutelare l’immagine del Comune, che non merita di essere considerato insicuro sulla base di un fatto mai realmente accaduto”, rimprovera il primo cittadino, citato dalla Gazzetta di Modena.

Nonostante il ritrovamento, però, è arrivata anche la risposta polemica di Giovanardi: “Mi consola il fatto che a tutte le autorità del luogo alle quali era stata denunciata la presunta sparizione, ci siano volute più di 24 ore per scoprire che l’auto era stata da me parcheggiata tra la caserma dei Carabinieri e la Piazza Principale del Paese. Ma chi è senza peccato scagli la prima pietra..”.