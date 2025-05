Costantini e Mosaner portano l’Italia sul tetto del mondo del curling: storico oro iridato

Dopo il successo olimpico a Pechino, la coppia azzurra conquista il titolo mondiale in Canada. E ora punta al bis a Milano-Cortina

Stefania Costantini e Amos Mosaner trionfano ai Mondiali di curling di Fredericton in Canada, conquistando l’oro nella specialità del doppio misto. Nella finalissima, la coppia italiana ha avuto la meglio sulla Scozia di Jennifer Dodds e Bruce Mouat, campioni del mondo in carica. Un risultato storico, poiché nessuna rappresentativa di curling italiana aveva mai conquistato un titolo iridato. Costantini e Mosaner (in forza alle Fiamme Oro) dopo aver portato all’Italia il primo oro nel curling alle Olimpiadi, durante i Giochi di Pechino 2022, ora portano i colori azzurri anche sul tetto del mondo, diventando la prima coppia mista a centrare il bis Olimpiadi-Mondiali.

Per Constantini e Mosaner sono 22 le vittorie consecutive sul palcoscenico internazionale, chiudendo imbattuti sia i Giochi olimpici 2022 sia i Mondiali 2025. La loro è una storia nata nel 2018, anche se praticavano il curling da sempre. Amos ha seguito il padre anche lui appassionato di questo sport e, avendo una pista sotto casa, a Cembra, ha iniziato a giocare e a conoscere bene ogni ruolo. Allo stesso modo anche Stefania a soli 8 anni ha iniziato a praticare il curling a Cortina d’Ampezzo ed è cresciuta tra le stones. Insieme però hanno iniziato a gareggiare solamente durante torneo americano nel 2018. Per colpa anche della pandemia, il primo vero appuntamento importante per la coppia è stato il Mondiale di Aberdeen del 2021.

Dopo lo splendido oro olimpico conquistato a Pechino e lo storico titolo iridato in Canada, il pensiero adesso non può che andare alle Olimpiadi di Milano-Cortina del febbraio 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini, 30 e 26 anni, hanno dimostrato di essere una forza del curling mondiale e ora puntano a uno storico bis sul ghiacco di Cortina, che peraltro è casa dell’ampezzana Stefania.