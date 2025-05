Turista olandese scomparso da quattro giorni, ricerche sulle montagne dell’Alto Lario (Como)

A denunciare la scomparsa la moglie preoccupata per il mancato ritorno del marito. La coppia, che si trovava in vacanza con il figlio, aveva affittato una baita a Livo, in località Dangri

Da quattro giorni un giovane turista olandese di 31 anni, Tobias Karel Servaas, è scomparso durante un’escursione in quota sulle montagne dell’Alto Lario, nel territorio del Comune di Livo (Como). A denunciare la scomparsa la moglie preoccupata per il mancato ritorno del marito. La coppia, che si trovava in vacanza con il figlio, aveva affittato una baita a Livo, in località Dangri, per una settimana di relax. Lunedì pomeriggio il turista ha intrapreso quella che doveva essere una breve escursione sui monti circostanti, ma non ha mai fatto ritorno. Le chiamate sono risultate vane, in parte a causa della scarsa copertura telefonica nella vallata.

Le operazioni di ricerca hanno visto l’impiego di circa ottanta specialisti tra cui Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Carabinieri, Guardia di finanza e volontari della Protezione civile. Le squadre, che operano sia via terra che via cielo, sono supportate da elicotteri, droni e unità cinofile, tutte impegnate nella perlustrazione delle aree attorno ai bivacchi Zeb, Ledù e Capanna Como, a circa 1700 metri di altitudine. In queste ultime ore, il soccorso alpino ha concentrato i suoi sforzi sulle zone più impervie e difficili da raggiungere. La situazione è resa più complicata dalla presenza di una fitta nebbia e da un terreno particolarmente accidentato.