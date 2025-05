Spaccio di droga in un pronto soccorso del Foggiano: sei arresti. I video della “compravendita”

Uno smercio di droga all’interno della postazione del pronto soccorso dell’ospedale Lastaria di Lucera, nel Foggiano, è stato scoperto dai carabinieri che hanno arrestato sei persone per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero altre quattro. L’indagine, coordinata dalla procura di Foggia, ha messo in luce il ruolo del principale indagato, tra gli arrestati, ovvero un autista soccorritore del 118, che aveva creato all’interno del pronto soccorso la sua area di spaccio. Stando alle indagini, in concorso con altri individui che accedevano ad aree riservate del nosocomio, discuteva di approvvigionamento di sostanza stupefacente e proventi da ripartire. Oltre 80 gli episodi di cessione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina, accertati dai carabinieri in base agli elementi raccolti.