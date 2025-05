Elezioni locali in Inghilterra, Farage: “La vera opposizione al Labour è Reform Uk”. Conservatori a picco

In ballo 23 consigli comunali, sei cariche di sindaco regionale e una suppletiva parlamentare. Scrutinio in corso, verdetto già chiaro: crollo Tories, sono il terzo partito

Si è tenuta ieri un’importante tornata di elezioni locali in Inghilterra, considerata il primo test per il governo laburista e il principale partito di opposizione, quello conservatore, dopo le politiche del luglio 2024. Coinvolti 23 consigli comunali, sei elezioni per sindaci regionali e una suppletiva parlamentare a Runcorn e Helsby. Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno non hanno partecipato a questa tornata elettorale.

Nigel Farage celebra la vittoria – L’affluenza è stata di circa il 30%, molto inferiore al 59,8% delle elezioni generali del 4 luglio 2024: segnale forte di disaffezione dalla politica. Un risultato molto significativo è la vittoria di Reform UK nella suppletiva di Runcorn e Helsby, roccaforte laburista dove la candidata Sarah Pochin ha strappato il seggio al Labour per soli sei voti, il margine più stretto mai registrato in una suppletiva dal 1945, ed è ora la quinta parlamentare del partito di Farage. Il seggio, precedentemente sicuro per i Laburisti con una maggioranza di quasi 15.000 voti, era vacante dopo le dimissioni di un deputato laburista condannato per aggressione. Farage ha celebrato il risultato come una prova che Reform UK è “la vera opposizione”.

Il voto per i sindaci regionali e i consigli comunali – Nelle elezioni per i sindaci, Labour ha mantenuto il controllo di almeno tre delle quattro cariche finora scrutinate. A West of England, Helen Godwin ha vinto con il 25% dei voti, superando Reform UK (22,1%) e i Verdi (20%). A North Tyneside, il Labour ha prevalso con meno di 500 voti di margine su Reform UK, mentre a Doncaster ha confermato la sua leadership. Ma Reform UK ha conquistato il suo primo sindaco metropolitano nel Greater Lincolnshire, con l’ex deputata Tory Andrea Jenkyns che ha ottenuto il 42% dei voti, distanziando i Conservatori (26,1%). I risultati per Cambridgeshire e Peterborough e Hull e East Yorkshire non sono ancora completi.

Nei consigli comunali, Reform UK ha registrato i guadagni numericamente maggiori, ottenendo il controllo della sua prima contea e numerosi seggi in regioni come Northumberland, Durham e Staffordshire. Farage ha dichiarato a Bbc Radio Kent che il partito è indirizzato verso una “vittoria di maggioranza”, ma la conferma si avrà solo in serata.

Conservatori a picco – I Conservatori hanno subito perdite pesantissime, con proiezioni che indicano una riduzione di oltre la metà dei seggi difesi, quasi tutti migrati verso Reform. I Liberal Democratici hanno conquistato seggi in aree tradizionalmente conservatrici, mentre i Verdi hanno guadagnato terreno in aree residenziali come l’Hertfordshire, alle porte di Londra.

Il primo ministro laburista Keir Starmer ha definito i risultati “deludenti”, promettendo di andare “più lontano e più veloce” nelle riforme. La leader dei Conservatori Kemi Badenoch ha ammesso la difficoltà del proprio partito, ormai stabilmente terzo anche nei sondaggi nazionali, mentre per Farage l’ascesa di Reform UK può rompere, per la prima volta nella storia del paese il duopolio tradizionale fra Tory e Labour.