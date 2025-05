Avvistato a Capri un raro esemplare di foca monaca: “Torna dopo quasi 100 anni di assenza” – Video

La pagina ufficiale dell’Area marina protetta di Punta Campanella, a Capri, ha diffuso lo spettacolare video dell’avvistamento di una foca monaca, fatto da un gruppo di persone in kayak. Si tratta del secondo incontro dopo quello del 25 aprile. “Probabilmente è un ritorno nella nostra area, dopo quasi cent’anni di assenza” scrivono. Chi gestisce l’Area marina protetta ha diffuso anche una specie di importante vademecum – che riportiamo integralmente – per le persone in caso di avvistamento in mare della foca monaca, che resta a forte rischio estinzione e conta meno di mille esemplari: “Spegnere subito i motori dell’imbarcazione, mantenere il silenzio, e aspettare che l’animale continui il proprio percorso senza ostacolarlo. Le foche, incuriosite, possono avvicinarsi ai natanti, ai subacquei e alle imbarcazioni, ma in nessun caso devono essere disturbate, molestate e inseguite sia in acqua e sia a terra. In caso di avvistamento di una foca monaca durante una nuotata o un’immersione, allontanarsi lentamente per non disturbare l’animale. In caso di avvistamento di una foca monaca in ambiente emerso (su una spiaggia o su uno scoglio) è assolutamente fondamentale mantenere una distanza di sicurezza dall’esemplare per evitare di disturbarlo e allontanarlo dal sito in cui sta riposando. Si raccomanda di mantenere il massimo silenzio, e allontanarsi lentamente evitando movimenti bruschi che possano spaventare l’esemplare, fino a raggiungere una distanza di sicurezza di almeno 50 metri. Bisogna assolutamente evitare il contatto fisico con l’esemplare, il lancio di oggetti o l’emissione di richiami vocali o di rumori in vicinanza di una foca poiché tali azioni rappresentano motivo di disturbo e di stress per l’esemplare. Bisogna assolutamente evitare di introdurre gli animali domestici nei luoghi frequentati dalle foche poiché potrebbero essere portatori di malattie per le foche stesse e comprometterne la salute. È assolutamente vietato tentare di avvicinare una foca monaca con il suo cucciolo perché lo stress provocato dalla vicinanza umana potrebbe provocarne l’abbandono, mettendone a rischio la sopravvivenza. Il disturbo al sito di riproduzione potrebbe, inoltre, indurre la femmina ad abbandonare quel luogo per gli anni successivi”.