Scattano i controlli su Lecce-Napoli: annullati centinaia di biglietti comprati dai tifosi campani

La Questura di Lecce ha annullato centinaia di biglietti acquistati dai tifosi del Napoli in vista del match in programma sabato 3 maggio, valido per la 35esima giornata di Serie A. Tra gli azzurri l’entusiasmo è alle stelle per il quarto scudetto in arrivo: la squadra di Antonio Conte è prima in classifica a +3 sull’Inter e ha ormai le mani sul campionato. Per molti, l’ultimo scoglio è rappresentato proprio da Lecce-Napoli: la trasferta in Salento, contro i giallorossi che lottano per non retrocedere, può nascondere insidie. Anche per questo moltissimi tifosi del Napoli vorrebbero essere presenti al Via del Mare per incitare la squadra: alcuni però lo hanno fatto aggirando le regole.

Un comunicato della Questura di Lecce informa infatti che, a seguito di controlli da parte della Polizia di Stato, sono state attivate le procedure “per l’annullamento di centinaia di biglietti acquistati da cittadini residenti nella Regione Campania in settori diversi dal settore ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive”. In altre parole, molti tifosi campani hanno acquistato ticket al di fuori dal loro settore di competenza. Ora il timore della Questura, però, è che diversi supporter napoletani si presentino comunque a Lecce anche con i biglietti irregolari: ” Si esortano, pertanto, gli acquirenti di tali biglietti a non recarsi presso lo Stadio di Lecce se non muniti di valido titolo”, si legge nel comunicato.