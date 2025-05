“Saluti romani? Non voglio parlare di questo, ma di Ramelli. Vai via”: La Russa sbotta alla domanda del Fatto

“Un messaggio per chi saluterà Ramelli con i saluti romani? Ti sembra una domanda bella da fare? La domanda è che significato ha essere qui oggi a ricordare Ramelli, ha un significato contro ogni odio e violenza, contro ogni strumentalizzazione compresa la tua ultima domanda”. Ignazio La Russa sbotta alla domanda del Fattoquotidiano.it sulla possibilità che durante le commemorazioni per lo studente militante del Fronte della Gioventù, ucciso a 18 anni nel 1975, ci siano saluti romani. “I saluti romani una strumentalizzazione? Non mi sembrano una cosa essenziale…“, continua stizzito il presidente del Senato alla risposta del cronista, per poi allontanarlo in malo modo (“Vai, via”).

Incalzato ancora da altri giornalisti, La Russa continua: “Non vi interessa che il sindaco sia qui e che ci siano manifestazioni per la pacificazione ma quante mani si alzeranno. La cosa più importante è che non ci sia violenza. Mai”.

Quindi rivolgendosi ancora al cronista del Fatto prosegue adirato: “Se quindi i saluti romani non sono essenziali? Sempre tu parli? Non voglio parlare dei saluti romani, ma di Ramelli. A te interessa parlare dei saluti romani non del fatto che oggi diciamo no a qualsiasi tipo di violenza, possibile che non capisci la differenza? Possibile che vi fermiate sempre alla strumentalizzazione, su una cosa su cui io non posso influire, se fanno o no i saluti romani”.