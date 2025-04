Sergio Conceiçao l’ha definita “una partita fondamentale“ per il Milan. Il festival della banalità. Ma anche per l’Inter di Simone Inzaghi questo derby diventa uno snodo cruciale della stagione dopo la sconfitta di Bologna. La sfida tra nerazzurri e rossoneri questa sera vale un posto in finale di Coppa Italia. Per il Milan, è la possibilità di vincere un secondo trofeo (dopo la Supercoppa Italiana) che renderebbe meno amara una stagione molto deludente, come dimostra l’attuale nona posizione in Serie A. Per l’Inter invece, portarsi a casa la Coppa Italia è un requisito necessario se si vuole tentare di realizzare il tanto chiacchierato Triplete. Ma è soprattutto ad oggi il titolo più facile da raggiungere, per evitare il serio rischio di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni senza mettere in bacheca nemmeno un trofeo: nelle semifinali di Champions League c’è il Barcellona, mentre in campionato la lotta Scudetto con il Napoli è tiratissima. Insomma, chi si qualificherà per la finale di Coppa Italia avrà la possibilità di assicurarsi un trofeo che forse, in maniera anche inaspettata, potrebbe significare molto per entrambe le squadre.

La semifinale di ritorno è di fatto un match a gara secca. Si riparte infatti dal pareggio per 1-1 della gara d’andata. Il Milan si presenta a questo appuntamento dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta che l’ha praticamente estromessa dalla corsa al quarto posto: i rossoneri non giocheranno in Champions League la prossima stagione. Un flop durissimo da digerire per tutto l’ambiente. Conceiçao credeva di aver trovato la retta via: la vittoria per 0-4 in casa dell’Udinese aveva dato al Milan l’impressione di aver svoltato tramite il passaggio alla difesa a tre, ma lo stesso modulo è stato riproposto contro gli uomini di Gapserini e l’esito è stato ben diverso.

Anche l’umore in casa Inter non è dei migliori. La sconfitta esterna sul campo del Bologna ha complicato non poco la lotta Scudetto che vede i nerazzurri difendere lo scettro di campioni d’Italia dal Napoli di Conte, che grazie al gol di Orsolini ha acciuffato Inzaghi in vetta alla classifica. Le strepitose partite contro il Bayern Monaco che sono valse all’Inter la qualificazione alle semifinali di Champions League sembrano già un lontano ricordo e questo derby di Coppa Italia potrebbe dare un’ulteriore mazzata ai nerazzurri in caso di sconfitta che vorrebbe dire eliminazione e addio al sogno Triplete.

Ma quali calciatori scenderanno in campo nell’ultimo derby di Milano stagionale? In casa Milan Walker e Loftus-Cheek sono recuperati, partiranno entrambi dalla panchina. Il solo Emerson Royal non sarà della partita. Salvo sorprese, Conceiçao dovrebbe schierare lo stesso 11 visto nelle gare con Udinese e Atalanta, ma con un cambio in attacco: Tammy Abraham è favorito su Luka Jovic per una maglia da titolare, con il super colpo invernale da oltre 30 milioni Santiago Gimenez ancora seduto in panchina. L’Inter invece ha meno giocatori disponibili dei rossoneri: Thuram, Dumfires e Zielinski stanno smaltendo i loro problemi fisici e dovrebbero rientrare tra la gara di campionato con la Roma e quella con il Barcellona in Champions League. Anche per evitare possibili nuovi infortuni, Inzaghi sta pensando di cambiare molti giocatori rispetto alla trasferta di Bologna. Su tutti, spicca la probabile presenza dal primo minuto di Asllani e Taremi, figure di contorno di questa Inter che saranno chiamati in causa in una delle partite più delicate della stagione nerazzurra.

Inter e Milan si sfideranno dunque per la 29esima volta in Coppa Italia, con un bilancio di 10 successi rossoneri, 9 nerazzurri e 9 pareggi, l’ultimo per 1-1 nella sfida di andata. Le due squadre contano 8 precedenti nella fase a eliminazione diretta del torneo prima della finale ed entrambe hanno superato il turno in 4 occasioni (la più recente a favore dei nerazzurri nel 2021/22, sempre in semifinale).

Inter-Milan, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi. Allenatore: Inzaghi

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Abraham. Allenatore: Conceiçao

Inter-Milan, dove vederla in tv e in streaming

Inter-Milan, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 23 aprile alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o sul sito web mediasetplay.mediaset.it