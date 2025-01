Sergio Conceição l’ha fatto rifatto. Dopo la vittoria nel derby valevole per la finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, l’allenatore del Milan si è scatenato nello spogliatoio rossonero riproponendo la sua iconica esultanza che aveva fatto il giro del web già ai tempi in cui conquistava trofei sulla panchina del Porto: musica, balletto e sigaro tra le labbra. Il successore di Paulo Fonseca pare aver già conquistato sia i calciatori che i tifosi del Diavolo. In sole due partite (tra l’altro contro Juventus e Inter) è riuscito ad arricchire la gloriosa bacheca rossonera con un’altra coppa. Chissà se il suo balletto sulle note di “Danza kuduro” è una scena a cui ci si dovrà abituare.

Il portoghese è l’allenatore del Milan che ha impiegato meno partite (due) per vincere un trofeo nella storia del club rossonero tra tutte le competizioni dal 1929/30. Non solo:l’ex calciatore della Lazio (compagno di squadra di Simone Inzaghi) è il primo allenatore straniero a vincere un trofeo alla guida del Milan tra tutte le competizioni a partire da Nils Liedholm nel 1978/79. In 3 giorni, i rossoneri sono rinati due volte, sempre dopo l’intervallo.