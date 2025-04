Conceiçao sul derby di Coppa Italia: “L’annata del Milan è positiva se vince lo scudetto”

Il tecnico rossonero: "Per un club così storico come lo siamo noi deve essere normale arrivare in finale in questa competizioni". Poi i complimenti all'Inter

“I grandi club cercano di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Faccio i complimenti all’Inter, per il percorso in Champions League e in campionato, questo dimostra la sua forza. Per noi questa partita è fondamentale perché vogliamo vincere e arrivare in finale per regalare un trofeo ai tifosi”. Queste le parole l’allenatore del Milan Sergio Conceiçao nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter, match di ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo l’1-1 dell’andata.

“Domani scenderà in campo un Milan competitivo. Affrontiamo una grande squadra, ma noi abbiamo grande concentrazione e grandi motivazioni per vincere questa partita. Noi possiamo parlare solo della Coppa Italia perché di campionato e Champions, purtroppo, non possiamo più parlarne, siamo focalizzati sulla partita di domani e su nient’altro”, ha dichiarato il tecnico rossonero prima di annunciare il ritorno tra i convocati di Walker e Loftus-Cheek: “Walker ha fatto allenamento con la squadra, non è al massimo così come Loftus-Cheek ma con l’Inter ci saranno entrambi”.

La partita contro i nerazzurri, e l’eventuale approdo in finale di Coppa Italia con tanto di vittoria del trofeo, rappresenta l’unica possibilità per i rossoneri di rendere la stagione meno amara dopo essere stati eliminati ai playoff di Champions League dal Feyenoord ed essere attualmente noni in campionato, a 9 punti di distanza dal quarto posto occupato dal Bologna (ma la Juventus ha una partita in meno).

Mettere in bacheca la Coppa Italia, dopo la Supercoppa Italiana, rappresenterebbe quindi una delle poche gioie regalate dai rossoneri ai propri tifosi quest’anno: “È una partita importantissima per tutti. Una stagione positiva per il Milan sarebbe però una vittoria dello scudetto o provare ad arrivare fino in fondo in Champions League. Per un club così storico deve essere invece normale arrivare in finale di Coppa Italia”, ha ammesso Conceiçao.